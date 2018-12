Eminem e Nicki Minaj: il flirt tra palco e social network

Il mondo del rap potrebbe aver trovato la sua coppia da copertina, e a formarla sarebbero Eminem e Nicki Minaj. Negli ultimi giorni, infatti, i due hanno alimentato le voci di un presunto flirt, scherzando sui social e sbilanciandosi con dichiarazioni pubbliche, fino a che la rapper non ha fissato la location per il loro primo appuntamento.

Come è iniziata

Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando Nicki Minaj ha pubblicato sul suo profilo Instagram un estratto dal nuovo album "The Queen" in cui cita il rapper cresciuto a Detroit, alludendo ad un incontro con lui. La cantante ha anche risposto con una secca affermazione ai fan che le chiedevano se ci fosse realmente del tenero col collega. Poco dopo, però, fonti del suo entourage hanno smentito tutto al magazine Tmz, spiegando che si era trattato di uno scherzo. Il parziale dietrofront non ha comunque impedito ad Eminem di farsi avanti: nel corso di un concerto a Boston, il rapper ha infatti chiesto ai suoi spettatori se avrebbero voluto vederlo insieme alla Minaj, e dopo la risposta affermativa del pubblico ha affermato: "Lo voglio anch’io. Nicki se ricevi questo messaggio scrivimi, così ne parliamo".

Il possibile primo appuntamento



Un video dell’esibizione di Eminem è stato rilanciato anche sul profilo della Minaj, che con un tweet ha invitato il collega ad un primo appuntamento: "Il fatto è che lui è un po' scemo e goffo come me, lo amo molto. Eminem, abbiamo bisogno di te per l’album Queen. Ecco dove sarà il nostro primo appuntamento: nello studio di registrazione, con me che guardo i tuoi bellissimi occhi mentre tu scrivi i tuoi versi", ha scritto la cantante. Insomma, anche se non dovesse nascere un amore tra i due, i fan potrebbero accontentarsi di una collaborazione musicale.