Ariana Grande posta un teaser del pezzo con Nicki Minaj

In attesa che il nuovo album di Ariana Grande veda la luce, la cantante ha diffuso un teaser del prossimo singolo in uscita. Si chiama "The Light Is Coming" ed è stato creato in collaborazione con Nicki Minaj. Il mini video è stato diffuso su Twitter.

"The Light Is Coming"

La clip inizia con alcuni versi cantati da Minaj, in cui la si sente dire "Why you have to make me go call up my side guy?/ Can't let a F-boy eff up my nights, right?". Poi arriva la voce di Grande che canta "The light is coming to give back everything the darkness stole".

Il nuovo album

"The Light Is Coming" farà parte di "Sweetener", il nuovo album di Ariana Grande atteso per l'estate. Da questo nuovo disco è già stato presentato il singolo "No Tears Left To Cry", dedicato alla strage di Manchester. Questo brano, il primo del nuovo disco, è giunto dopo un anno di silenzio dell'artista. Dopo l'annuncio dell'uscita sui social, Grande ha anche cantato la canzone in un'esibizione a sorpresa al Festival di Coachella e durante gli ultimi Billboard Music Awards.