"No Tears Left To Cry", il tweet di Ariana Grande per il nuovo singolo

Ariana Grande si prepara a presentare il suo nuovo album. In attesa di ascoltare l'intero disco ha stuzzicato i fan con indizi lanciati via social. In un post su Twitter ha scritto una frase sottosopra che, letta al contrario, è "No Tears Left To Cry". Accanto, due numeri: 4.20. Si tratta del titolo del prossimo singolo in uscita il prossimo 20 aprile.

Il ritorno sui social

Questo tweet giunge dopo mesi di silenzio sui social media. L'ultimo post sui canali di Ariana Grande era datato 1° gennaio e accompagnava un video con la musica a cui la cantante stava lavorando. Un semplice messaggio: "see you next year", ci vediamo l'anno prossimo. Oggi arriva il sibilinno messaggio con il titolo del nuovo singolo, seguito da un secondo con una goccia d'acqua blu, e un terzo in cui la cantante ha solo scritto "missed you", "mi siete mancati".

Il ritorno alla musica

Questo album, di cui non si conosce ancora il titolo, segnerà il ritorno alla musica di Ariana Grande. L'ultimo album di Ariana Grande, "Dangerous Woman", risale al 2016. Secondo quanto riporta Variety, nel disco potrebbero esserci collaborazioni con Max Martin, Savana Kotecha e Pharrel Williams. Rimasta musicalmente in silenzio dalla strage di Manchester, in cui morirono 22 persone, la cantante si è dedicata all'organizzazione di One Love Manchester, concerto benefico con cui ha raccolto 2 milioni di sterline. Il suo impegno per la città le è valso la cittadinanza onoraria a Manchester.