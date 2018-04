Ariana Grande, esibizione a sorpresa al Coachella

L'edizione 2018 del Coachella non sarà ricordata solo per le performance di Beyoncé, Eminem e The Weeknd, ovvero i tre headliner del Festival. Ad Indio, in California, è infatti salita sul palco per un'esibizione a sorpresa anche Ariana Grande, che ha presentato il suo ultimo singolo "No tears left to cry".

Lo show a sorpresa

Ariana Grande si è esibita durante lo show del dj Kygo. Arrivata a sorpresa sul palco, la popstar ha regalato al pubblico una versione live del nuovo singolo "No tears left to cry" e una cover di "Sexual healing" di Marvin Gaye, della quale Kygo aveva realizzato un remix. Secondo Billboard, la Grande potrebbe regalare una seconda performance al pubblico del Coachella durante lo show di The Weeknd, con il quale aveva collaborato per la hit "Love me harder", ma non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale in merito.

Il nuovo singolo

"No tears left to cry" è un inno alla vita ed è dedicata più in generale a tutti quelli che hanno il coraggio di rialzarsi dopo situazioni difficili. Il brano è in parte ispirato alle tragiche vicende dello scorso maggio a Manchester, quando durante un concerto della star persero la vita 22 persone a causa di un attentato terroristico. "Sono in uno stato mentale in cui vorrei essere sempre/ Non mi rimangono altre lacrime da piangere/ quindi sto amando, sto vivendo" recita il ritornello della canzone. Il videoclip, ambientato in un paesaggio futuristico, ritrae invece nella scena finale un'ape operaia, simbolo della città inglese. "No tears left to cry" anticipa l'uscita del nuovo album di Ariana Grande, che non ha ancora un titolo.