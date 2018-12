Eminem, primo concerto in Italia il 7 luglio a Milano

Finalmente Eminem si esibirà in Italia. Il "white rapper" terrà il suo primo concerto in Italia il prossimo 7 luglio, nell'Area Expo di Milano. Non ci saranno altre occasioni per assistere a un suo show in Italia. Il live farà parte del tour promozionale per il suo ultimo disco, "Revival".

La prima volta in Italia

Eminem, vincitore di 15 Grammy Awards, premiato anche agli ultimi Mtv Ema 2017, sta lavorando alla promozione del suo ultimo album "Revival", uscito il 15 dicembre 2017, a quattro anni di distanza da "The Marshall mathers LP2". Per l'occasione parteciperà a numerosi festival, tra cui il Coachella e approderà anche in Italia, a Milano il 7 luglio. Sarà il primo concerto live: ad organizzarlo, Live Nation. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 31 gennaio alle ore 10 fino a venerdì 2 febbraio su MyLiveNation. A partire dallo stesso venerdì, sarà aperta la vendita ordinaria. Si tratta di una data storica perché Eminem aveva cantato nel nostro Paese soltanto in due occasioni: nel 2001 quando salì sul palco dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà e nel 2004, a Roma, durante gli Mtv European Music Awards.

Il disco

"Revival", prodotto da Dr. Dre e Rick Rubin, contiene 19 brani e numerose collaborazioni, tra cui quella con Beyoncé per il brano "Walk on Water". Tra sonorità rock, gospel, pop e hip-hop, il rapper di Detroit tocca con i suoi testi argomenti molto diversi tra loro: dall'amore alla politica, fino a raccontare un’overdose che gli è quasi costata la vita. Tra gli altri artisti ospiti dell'ultima fatica discografica ci sono anche Ed Sheeran, Alicia Keys, Pink, Skylar Grey, Kehlani, Phresher e X Ambassadors.