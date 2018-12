"The light is coming", il nuovo video di Ariana Grande e Nicki Minaj

A poche ore dall'annuncio dell'uscita dell'album "Sweetener", in vendita dal 17 agosto, Ariana Grande ha diffuso il video di "The Light is Coming", il suo nuovo singolo registrato in collaborazione con Nicki Minaj.

Il brano

"The Light is Coming" è stata prodotta da Pharrell Williams sul beat di Lemon, singolo realizzato dai suoi N*E*R*D con Rihanna. La canzone parla dell'inizio di una nuova relazione e della necessità di lasciarsi alle spalle persone sbagliate: "La luce sta tornando per ridare tutto ciò che l'oscurità ha rubato/Non lasciare che nessuno parli di questo oggi", recita il ritornello del brano. Il videoclip, diretto da Dave Meyers, è ambientato in un'oscura foresta tropicale, vede Ariana Grande e Nicki Minaj alle prese con situazioni molto diverse: se la popstar italoamericana è chiamata a confrontarsi con molteplici versioni di se stessa e luci colorate, la rapper è invece avvolta dalla nebbia.

Coppia collaudata

"The Light is Coming" segna l’ennesima collaborazione tra Ariana Grande e Nicki Minaj, che solo la scorsa settimana avevano duettato in "Bed", brano contenuto nel nuovo album della rapper, "The Queen". In precedenza le due star avevano collaborato per altri tre brani: nel 2014 per "Bang Bang" con Jessie J e "Get on your knees", mentre nel 2016 era stato il turno di "Side to side". "The Light is Coming" è il secondo singolo estratto dall’album "The Sweetener": dal disco è stato già pubblicato "No tears left to cry", brano ispirato ai momenti vissuti dalla Grande poco dopo l’attentato di Manchester, durante il quale persero la vita 22 persone che stavano assistendo ad un suo concerto.