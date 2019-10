Lady Gaga: "Il mio prossimo album si chiamerà Adele"

Un messaggio che ha lasciato tutti di stucco, un tweet che in poco tempo ha fatto il giro del mondo, Lady Gaga ha annunciato a sorpresa il titolo del nuovo album, la cui uscita dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Lady Gaga: “Si chiamerà Adele”

Poche ore fa Stefani Joanne Angelina Germanotta, classe 1986, ha scritto un inaspettato messaggio sul suo profilo Twitter che conta settantanove milioni di follower. La cantante, attrice, modella e imprenditrice ha annunciato il titolo del suo nuovo lavoro, queste le parole: “Il mio prossimo album si chiamerà Adele”.

La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo mandando in estasi milioni di fan della cantante che ormai da un po' di tempo stavano aspettando il suo nuovo progetto discografico.

Nelle ultime settimane alcuni siti avevano ipotizzato il possibile ritorno imminente della cantante di “Born This Way” senza però ricevere alcuna conferma da parte della diretta interessata che ora sembrerebbe invece aver voluto confermare tali voci.

In questo momento i fan della cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Lady Gaga) si stanno domandando quale sia il motivo della scelta di tale titolo: un omaggio alla cantante britannica, fresca di una possibile nuova storia d’amore con il rapper Skepta, un acronimo o semplicemente un significato di cui il pubblico non ne è ancora a conoscenza? Per ora non ci sono certezze, bisognerà quindi attendere gli ulteriori sviluppi.

Lady Gaga: un momento d’oro

Gli ultimi mesi sono stati un periodo d’oro per Lady Gaga che ha collezionato numerosi e importanti successi imponendosi anche nel mondo dorato di Hollywood grazie alla magistrale interpretazione all’interno d “A Star Is Born” che le ha permesso di trionfare alla 91° edizione degli Academy Awards nella categoria “Miglior canzone” grazie al singolo”Shallow”, in grado di dominare le classifiche di tutto il mondo raggiungendo prestigiosi traguardi, tra i quali un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre un milione di copie.

Nelle scorse settimane Lady Gaga ha anche lanciato la propria linea di cosmetici che ha subito ottenuto grandi consensi da parte pubblico, simbolo di come l’artista sia in grado di intercettare i gusti del proprio pubblico e creare un forte legame con i suoi fan.