OSCAR® 2019: 8 curiosita’ su A Star is Born

Otto titoli candidati all’Oscar per il Miglior film e 8 nomination per A Star is Born. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.



SCOPRI A STAR IS BORN









A Star is Born, la trama

In A Star Is Born, Bradley Cooper e Lady Gaga fondono i loro indiscutibili talenti per portare sul grande schermo la storia appassionata fra Jack e Ally, due anime artistiche che si uniscono, sul palcoscenico e nella vita. Il loro è un viaggio complesso attraverso la bellezza di una relazione complicata, che lotta per sopravvivere. Cooper interpreta il musicista Jackson Maine, che scopre e si innamora di Ally, artista in difficoltà.. Ma per loro le cose, su e giù dal palco, saranno spesso complicate.



Tutti gli Easter Eggs di A Star is Born



Il cast di A Star is Born

Il cast di A Star is Born mette il carico da cento: Cooper vanta già quattro nomination all’Oscar per i film American Sniper, American Hustle e Silver Linings Playbook, e con la pellicola musicale fa il suo debutto dietro alla macchina da presa. Il suo talento come regista, però, non è stato riconosciuto dalla giuria dell’Academy, che – con il disappunto di molti personaggi dello spettacolo e di Cooper stesso – non ha assegnato al film una candidatura per la Miglior regia. Al fianco di Bradley Cooper c’è Lady Gaga, al suo primo ruolo da protagonista in un grande film, in passato candidata all’Oscar per la sua musica. Nel film conosciamo anche il fratello di Cooper: ad interpretarlo è Sam Elliot, alla sua prima nomination come Miglior attore non protagonista dopo 50 anni di carriera su piccolo e grande schermo.



5 cose da sapere su Sam Elliot



Box office: quanto ha incassato A Star is Born?

A Star is Born ha raccolto grande successo di pubblico e critica: a fronte di un budget di circa 40 milioni di dollari, ne ha incassati 413 milioni, diventando il film più visto con un cantante per protagonista.



A Star is Born, una super colonna sonora e il duetto Lady Gaga-Bradley Cooper



Oscar® 2019, A Star is Born

Il film A Star is Born ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019:

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il migliore attore protagonista a Bradley Cooper

Candidatura per la migliore attrice protagonista a Lady Gaga

Candidatura per il migliore attore non protagonista a Sam Elliott

Candidatura per la migliore canzone originale per Shallow a Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt

Candidatura per il miglior sonoro a Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder e Steve Morrow.

Candidatura per la migliore fotografia a Matthew Libatique

Candidatura per la migliore sceneggiatura non originale a Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters.