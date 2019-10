Adele, nuovo amore con il rapper Skepta?

Il tabloid The Sun ha lanciato una notizia che ha fatto subito il giro del mondo: Adele starebbe frequentando il rapper Skepta con il quale avrebbe instaurato un’intesa speciale ormai da parecchi mesi. Adele Laurie Blue Adkins, questo il suo nome all’anagrafe, è tra le voci più riconoscibili, popolari e di successo degli ultimi decenni, infatti ogni uscita pubblica o indiscrezioni sulla sua vita privata ottengono subito l’attenzione dei media a livello internazionale.

Adele: la vita privata

Negli anni Adele ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata tenendosi lontana da eventi mondani e red carpet, fatta eccezione per alcune uscite, come quella con Jennifer Lawrence (qui potete trovare tutte le foto più belle della protagonista di “Hunger Games”) con la quale ha sorpreso i clienti di un bar di New York.

Nelle ultime ora una notizia sulla vita sentimentale della cantante sta tenendo banco su numerosi magazine, vista anche la recente separazione dal marito Simon Konecki con il quale è stata sposata per circa un anno e da cui ha avuto il piccolo Angelo, nato il 19 ottobre 2012.

Adele e Skepta: Cupido ha fatto centro?

The Sun ha rivelato, stando a quanto riportato da fonti vicine alla cantante, che la coppia sarebbe ormai inseparabile e legata da una speciale alchimia. La conoscenza tra Adele, classe 1988, e Skepta, classe 1982, sarebbe iniziata parecchi mesi fa ma la loro vicinanza sarebbe aumentata dopo la separazione della cantante lo scorso aprile.

Una fonte ha anche rivelato che i due artisti si sono supportati per molto tempo, queste le parole: “Adele e Skepta ci sono stati molto l’uno per l’altra dopo le rispettive separazioni. Loro hanno un legame davvero speciale e non c’è ombra di dubbio che ci sia una connessione speciale. Stano trascorrendo molto tempo insieme. Alcuni dei loro amici stanno sperando e predicendo che un giorno potrebbero finire insieme formando una grande coppia”. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni dai diretti interessati