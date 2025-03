Striscia la Notizia, Gerry Scotti “cade” dalle scale. VIDEO

L’atteso ritorno del presentatore con Michelle Hunziker alla conduzione del celebre show è stato segnato da un momento comico che ha rapidamente spopolato sui social. Un siparietto, studiato nei minimi dettagli e realizzato probabilmente con l’aiuto di uno stunt-man che ha immediatamente scatenato l’ilarità del pubblico in studio e degli spettatori da casa



Iniziamo con il dire la cosa più importante di tutte: niente paura, Gerry Scotti non si è fatto assolutamente male, non è caduto davvero dalle scale ma si è prestato per una gag esilarante che è stata costruita ad arte, tanto ad arte da aver fatto impaurire molti fan del mitico presentatore italiano, tra i più amati del piccolo schermo nostrano.

Detto questo, possiamo finalmente passare a parlare di un incredibile Gerry Scotti che ruzzola giù per le scale negli studi di Striscia la Notizia. E diciamo un “incredibile” Gerry Scotti perché infatti non era probabilmente lui a cadere rovinosamente gradino dopo gradino: pare che sia stato utilizzato uno stunt-man, un professionista di cadute, movimenti e azioni pericolose in generale.

La gag ha fatto impazzire il web e questo siparietto esilarante ha ricordato a parecchi fan il celebre "crollo" del bancone.

Non appena Gerry Scotti si è rialzato dalla finta caduta, ha detto: “Domani sarò mematissimo con questo volo, ma oggi sono emozionantissimo all’idea di esser qui”. E ci ha preso perfettamente, dato che oggi il suo scivolone è tra i più memati della rete. Potete guardare lo sketch completo della caduta dalle scale di Gerry Scotti a Striscia la notizia nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Uno sketch virale che conquista il pubblico Tutto ha avuto inizio quando Michelle Hunziker, con la sua consueta energia, ha lanciato il collega con una frase ironica: “È sempre un’emozione tornare, ma c’è qualcosa che manca, il mio socio. Dov’è?”. Dal piano superiore dello studio, Scotti ha replicato con la sua inconfondibile verve: “Come dov’è il mio socio, eccomi qua, biondina”. Poco prima di scendere, ha aggiunto con tono scherzoso: “Stare attento al ginocchio? Non dire certe cose che poi porta sfortuna, voglio fare un ingresso alla grande!”. Non appena pronunciata questa frase, Gerry Scotti ha finto di perdere l’equilibrio, scivolando in modo spettacolare lungo la scalinata e sparendo momentaneamente dalla scena. Michelle Hunziker, che oltre essere una conduttrice da chapeau riesce anche sempre a recitare in maniera mirabile (sembrava davvero spaventata dalla scena, il che ha allarmato ancora di più i fan di Gerry Scotti, che però rassicuriamo ancora una volta: era tutto finto, studiato per filo e per segno e realizzato grazie alla collaborazione di stunt-man professionisti) si è precipitata verso di lui, trovandolo disteso a terra, con i capelli spettinati e un’aria volutamente spaesata. Il commento della conduttrice ha aggiunto un ulteriore tocco di comicità alla gag: “Sai che stai da Dio”, ha detto Michelle Hunziker riferendosi al ciuffo di Gerry, spettinato in maniera un po’ ribelle. Approfondimento Anderson .Paak pubblica un video deepfake con Gerry Scotti

Uno scherzo perfettamente orchestrato Anche se la scena è stata eseguita con grande naturalezza, i più attenti hanno notato alcuni dettagli che suggeriscono l’uso di un controfigura. Durante la caduta, infatti, il volto del conduttore non era mai chiaramente visibile, segno che l’effetto comico potrebbe essere stato realizzato con l’aiuto di uno stuntman. Un piccolo escamotage che non ha però tolto nulla alla riuscita dello sketch, anzi, ha reso l’effetto ancora più realistico e divertente. In poche ore, il video della caduta è diventato virale, rimbalzando su tutte le piattaforme social e raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti entusiasti. Tra meme, gif e battute, gli utenti hanno paragonato l’episodio a un altro iconico momento della storia di Striscia la Notizia: il celebre crollo del bancone avvenuto anni fa, che vide protagonista proprio Gerry Scotti. Approfondimento Gerry Scotti spopola su TikTok: i video nei panni di Lazza e Mengoni

Un grande ritorno al timone di Striscia la notizia L’arrivo di Michelle Hunziker e Gerry Scotti alla guida del tg satirico segna la fine della conduzione di Sergio Friscia e Roberto Lipari, che avevano tenuto le redini del programma fino alla scorsa settimana. La coppia Scotti-Hunziker è ormai una delle più amate dal pubblico, grazie alla perfetta combinazione tra ironia e professionalità. Michelle Hunziker, entusiasta di tornare dietro il celebre bancone, ha condiviso la sua emozione con i telespettatori: “Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia ventunesima edizione”.

Anche Gerry Scotti non ha nascosto la sua soddisfazione, affidandosi al suo solito umorismo: “In questo clima di complottenza l’unica certezza che ci rimane è sedersi dietro il bancone di Striscia. Farlo in compagnia di Michelle aggiunge quel sano piacere di connivenza, ormai trentennale. Certo non provoca inappetenza”. Approfondimento Gerry Scotti compie 65 anni, le tappe della carriera del conduttore