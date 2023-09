Gerry Scotti spopola su TikTok: i video nei panni di Lazza e Mengoni

Da Cenere di Lazza a L'Essenziale di Marco Mengoni, grazie all'Intelligenza Artificiale Gerry Scotti ha intonato i più grandi successi della musica italiana contemporanea. Non solo: ha anche preso il posto di Eminem in The Real Slim Shady

Il fenomeno di Gerry Scotti cantante è nato su TikTok. Qui diversi utenti, dj e producer ma anche esperti di Intelligenza Artificiale, si sono divertiti a far cantare il presentatore, tra i volti più amati della TV italiana. Sul profilo CarmenAI sono comparse sue versioni di L'Essenziale di Marco Mengoni, Cenere di Lazza , e persino del balletto di Mercoledì nell'omonima serie TV. Music.Cisco, invece, ha firmato versioni di Barbie Girl degli Aqua e di The Real Slim Shady di Eminem. Ovviamente, Gerry Scotti ( FOTO ) non ha cantato nessuna di queste canzoni. Almeno non nella realtà. Ad averlo fatto è stato il suo "alterego" prodotto dall'Intelligenza Artificiale.

I più famosi esempi di deepfake

Creare canzoni fake non è molto complesso: esistono diversi programmi che consentono di scegliere il brano e di sostituire poi la voce originale con quella di un'altra persona. Molti programmi permettono di farlo con una rosa limitata di nomi (in genere cantanti, ma anche personaggi come Donald Trump o Jake il cane), altri permettono di spaziare molto di più. Ma non ci sono solo le canzoni: la tecnologia deepfake ha prodotto e continua a produrre straordinari video deepfake, impossibili (o quasi) da distinguere dai filmati reali. Già nel 2018, BuzzFeed e il regista Jordan Peele firmarono un video in cui un finto Obama diceva frasi come: "Potrei dire che il presidente Trump è un vero st****o". Un video che voleva mettere in guardia dai pericoli della tecnologia deepfake, che potrebbe diffondere dannose fake news ed essere utilizzata persino per scopi elettorali. L'uso che gli utenti di TikTok ne hanno fatto, prendendo come protagonista Gerry Scotti, è ovviamente più divertente. E decisamente meno pericoloso.