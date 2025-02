3/16

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, nasce a Camporinaldo, in provincia di Pavia, il 7 agosto 1956. È un famoso conduttore televisivo e radiofonico, attore ed ex politico italiano. Inizialmente “Gary”, debutta a Radio Hinterland Milano2 come presentatore radiofonico, per poi passare a Radio Milano International, con le sue rubriche di annunci (Il mercatino delle pulci; Il puntaspilli), e diventare una delle voci radiofoniche più importanti del Paese grazie al programma La mezz'ora del fagiano