Jennifer Lawrence e Adele ubriache in un bar di New York: il video

Una serata sicuramente indimenticabile, soprattutto per i clienti del locale che si sono improvvisamente ritrovati a far festa con due delle più grandi star al mondo.

Non ci sono mai stati dubbi sul fatto che Adele e Jennifer Lawrence siano delle vere regine in quanto a “party hard” ma dopo lo scorso weekend, abbiamo prove ulteriori a testimonianza di ciò.

L’attrice più splendente e in ascesa di Hollywood e la cantante dei record mondiali si sono unite per una serata epica che ha lasciato di stucco i presenti che hanno visto le due ragazze entrare dalla porta del locale.

Jennifer e Adele: due carriere fatte solo di successi

Jennifer Lawrence, classe 1990, è un’esplosione di talento, bellezza, ironia e semplicità. A soli 28 anni l’attrice vanta una carriera e riconoscimenti che l’hanno resa una delle icone mondiali più brillanti di sempre. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2008 e la forte personalità esplode immediatamente, negli anni successivi Jennifer inanella un successo dietro l’altro fino alla grande affermazione mediatica con il ruolo di Katniss Everdeen nella saga di "Hunger Games". Nel 2013 arriva il Premio Oscar come miglior attrice protagonista con il film "Il lato positivo - Silver Linings Playbook” che la rendono una delle vincitrici più giovani nella storia degli Academy Awards, il resto è storia.

Se da un lato abbiamo il più giovane talento nel mondo della settima arte, dall’altro abbiamo Adele, un’artista che non ha di certo bisogno di presentazioni, basti pensare che i suoi ultimi due dischi “21” e “25” hanno venduto rispettivamente oltre 33 e più di 21 milioni di copie nel mondo, da sottolineare anche il successo dei singoli, uno fra tutti “Hello” che con oltre 12 milioni di copie è tra i brani più venduti di sempre nella storia della musica.

Jennifer e Adele: una coppia esplosiva

Prendete la personalità di Jennifer e mescolatela con il carisma di Adele, mettete tutto in un locale di New York e aggiungete un po’ di alcol, il risultato sarà esplosivo. Le due artiste sono state protagoniste di una serata che passerà sicuramente alla storia, soprattutto per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di esserne partecipi. Pensate di trovarvi in un locale con i vostri amici mentre state sorseggiando qualcosa e all’improvviso dalla porta vedete entrare Adele e Jennifer.

Nel giro di pochissimo tempo i presenti hanno iniziato a filmare gli avvenimenti della serata pubblicando tutto sui social e facendo scatenare gli utenti che hanno potuto ricostruire e vivere cosa stesse accadendo nel locale. Jennifer e Adele hanno preso parte a una serie di giochi alcolici e si sono rese protagoniste di divertenti siparietti, come quello in cui Adele urla a Jennifer di essere fidanzata ricevendo come risposta che il suo ragazzo non potrà mai competere con le sue abilità da bevitrice.

Nel video vediamo anche Adele cadere a terra dopo aver perso una sfida e Jennifer lanciarsi su di lei mentre dal palco si sente urlare la frase “Jennifer, questi non sono gli Hunger Games!”. Insomma, una serata davvero epica.