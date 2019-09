Adele è pronta al grande ritorno, il nuovo album esce a novembre

Stando a quanto rivelato da Showbiz 411, Adele sarebbe pronta al grande comeback. La più grande cantante degli ultimi decenni si appresta a travolgere le classifiche di tutto il mondo con l’album che avrà il compito di seguire le orme del successo straordinario di “25”, pubblicato nel novembre del 2015.

Adele: la data di uscita del nuovo album

Poche ore fa il magazine online Showbiz 411 ha lanciato una notizia che ha subito fatto il giro del mondo. Stando a quanto pubblicato, Adele Laurie Blue Adkins, questo il suo nome all’anagrafe, avrebbe terminato la lavorazione del nuovo disco di inediti. Al momento non ci sono notizie certe sul nome del lavoro, ma secondo quanto emerso online, l’album dovrebbe intitolarsi “31” seguendo così la serie di nomi che tanta fortuna ha portato all’artista.

Showbiz 411 ha rivelato che l’etichetta discografica dell’artista inglese sarebbe al lavoro per ultimare il processo di distribuzione così da essere pronti al grande ritorno. Al momento Adele non ha ancora comunicato una data ufficiale ma si legge che l’uscita sarebbe prevista per l’8 o il 15 novembre 2019. La notizia ha subito fatto il giro del web entusiasmando milioni di fan che non attendono altro che poter ascoltare i nuovi brani della cantante.

Adele: una carriera da record

La grande esplosione mediatica di Adele arriva con l’album di debutto “19” che la rende una delle stelle emergenti più talentuose degli ultimi anni ma la vera e propria affermazione mondiale avviene con il seguente “21”, pubblicato nel gennaio del 2011, che vende oltre trentacinque milioni di copie in tutto il mondo diventando uno dei dischi di maggior successo di sempre nella storia della musica pop.

L’album ottiene immediatamente grandi consensi da parte del pubblico e della critica che apprezzano la scrittura, gli arrangiamenti e ovviamente il timbro della cantante. Vendite alle stelle anche per i singoli del disco, tra questi “Rolling In The Depp” che riesce a vendere oltre otto milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.

Il 2015 è l’anno di uscita di “25”, il resto è storia. Il brano “Hello”, primo estratto, diventa subito una hit di portata globale scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta fino a vendere oltre dieci milioni di copie.

Parallelamente Adele ottiene grandi consensi anche da parte della critica trionfando alle principali cerimonie musicali, infatti la cantante, a soli trentuno anni, può già vantare ben quindici Grammy Awards.