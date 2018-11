Chi è Afrojack, il nuovo amore di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e Afrojack avevano attirato l’attenzione dei paparazzi sul red carpet degli MTV EMA 2018, poi un post su Instagram della stessa ereditiera ha confermato quello che tutti sospettavano. Un dolcissimo messaggio per confermare che è nato un nuovo amore nel mondo della musica: Elettra Lamborghini e il dj Afrojack sono ufficialmente una coppia. Queste le parole della cantante di “Pem Pem”: «Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale». Ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo e ha messo sotto i riflettori Afrojack, 31enne dj di successo che a quanto pare in passato ha frequentato anche Paris Hilton.

Gli inizi e la scelta del nome Afrojack

Afrojack ha iniziato a suonare il piano all'età di cinque anni e ad undici anni ha iniziato a sperimentare con il programma di remix Fruity Loops, che ancora oggi utilizza. L’hobby si trasforma in vera e propria passione e dal 2006 al 2010 si dedica ufficialmente alla musica incidendo i primi singoli e collaborando con noti artisti internazionali come David Guetta, Benny Rodrigues e Roog. Infine crea una sua etichetta discografica, la Wall Recordings. In un’intervista ad una rivista specializzata aveva raccontato i suoi inizi e perché aveva scelto il nome Afrojack (in realtà si chiama Nick van de Wall): «Il mio nome d'arte deriva dalla mia pettinatura negli anni Novanta, quando avevo un afro piuttosto impressionante. Jack viene da un termine usato nella musica house in quei tempi. Da ragazzino amavo ogni sorta di musica. Ho iniziato a creare sempre più musica house perché l'energia di quello stile mi attraeva di più. Ho dato un'occhiata a diversi ragazzi che erano (e sono tuttora) grandi nomi della musica house, come Benny Rodriguez, Laidback Luke e Sidney Samson e sono stati così gentili da portarmi ai loro spettacoli e insegnarmi i primi trucchi del mestiere».

Afrojack, le collaborazioni e i premi ricevuti

Nel 2010 arriva la svolta della sua carriera con la hit “Take Over Control” insieme alla cantante connazionale Eva Simons. La canzone è un successo mondiale e a distanza di un solo anno Afrojack si conferma con “Give Me Everything” insieme a Ne-Yo, Pittbull e Nayer. Nel 2012 arriva “Can’t Stop Me” insieme ai cantanti Shermanology, una hit che gli permette di acquisire ancora più popolarità e diventare dal 2010 guest DJ all'evento musicale belga Tomorrowland. Da quattro anni consecutivi il deejay olandese è nella top 100 dei migliori dj del mondo (quest’anno ha conquistato l’ottavo posto) e nel corso degli anni ha collaborato anche con Beyoncé e Miley Cyrus. È entrato nella storia perché unico dj ad aver suonato la campana di chiusura della NASDAQ a New York e secondo dj ad entrare nella Hollywood Walk of Fame. Afrojack ha creato anche il talent Global Remix Battle per scovare i migliori talenti alla consolle. In carriera ha all’attivo un album in studio, quattro EP e innumerevoli singoli tra produzioni proprie e collaborazioni. Durante la sua carriera ha vinto un Grammy nel 2011 per il remix di “Revolver” di Madonna in collaborazione con David Guetta. L’anno successivo è stato nominato per due Grammy Awards come Miglior Remixed Recording, Non-Classical della canzone "Collide" di Leona Lewis e Best Rap Song "Look At Me Now" di Chris Brown.