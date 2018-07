Chi è Elettra Lamborghini: l'ascesa al successo dell'ereditiera

Chi è Elettra Miura Lamborghini, la bella ereditiera con la passione per la musica che sta spopolando in tutto il mondo.

È nota anche come la Paris Hilton italiana, ma Elettra Miura Lamborghini non è solo una delle ereditiere più famose del mondo. È una ragazza che ha saputo farsi notare grazie al suo spirito d’iniziativa e alle sue spiccate doti imprenditoriali. Senza contare che ha appena avviato una proficua carriera nel mondo dello show business. Nessuno l’avrebbe pensato, ma “Pem Pem”, singolo di debutto di Elettra Lamborghini, è una delle canzoni più ascoltate dai giovani.

La vita di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è nata il 17 maggio 1994 a Bologna e fa parte della prestigiosa famiglia Lamborghini, proprietaria delle vetture conosciute in tutto il mondo. Ha iniziato a farsi conoscere qualche anno fa: grazie al suo carattere intraprendente e alla bellezza innegabile si è fatta subito notare su Instagram, dove ha iniziato ad avere numerosi followers (attualmente questi ammontano a più di tre milioni).

Nel 2016 Elettra Lamborghini ha posato per Playboy. Ma è col suo ingresso in un reality televisivo della televisione spagnola che le persone hanno iniziato a stravedere per lei. La ragazza ha iniziato ad avere un gran numero di fan. Tornata in Italia ha iniziato a essere richiesta anche nei programmi del nostro paese: Elettra Lamborghini è stata invitata a partecipare a diverse trasmissioni e ha partecipato a un nuovo reality, Riccanza, dove ha mostrato come vive realmente un’ereditiera.

Successo fai-da-te

Insomma, il destino di Elettra Lamborghini sembrava scritto da diverso tempo: la ragazza non aveva intenzione di stare con le mani in mano e godere della ricchezza della sua famiglia, ma aveva voglia di costruirsi un’immagine pubblica che rispecchiasse la sua intraprendenza e anche il suo talento. Come Ferruccio Lamborghini ha fatto la fortuna della casa automobilistica, tra le più famose del mondo, anche lei vuole essere ricordata nella sua famiglia per aver fatto qualcosa d’importante. Sarà forse questo il motivo per il quale ha scritto “Pem Pem”, canzone destinata a diventare un grande successo dell’estate?

La passione per la musica

Destinata a diventare una delle hit dell’estate, “Pem Pem” ha ottenuto il disco di platino grazie alle numerose vendite. Elettra Lamborghini sembra quindi aver scelto la propria strada: quella del successo ovviamente, ma la percorrerà grazie al suo talento musicale. “Pem Pem” è un brano fresco, divertente e ballabile che ci restituisce l’immagine di un’Elettra Lamborghini più matura, audace e sicura di sé. Forse per via del fatto che ha trovato il suo posto nel mondo. La sua canzone ha avuto così tanto successo da arrivare ad avere più di 61 milioni di visualizzazioni su YouTube (a oggi).

Prima di “Pem Pem”, Elettra ha fatto un featuring in Lamborghini con l’amico Guè Pequeno. Il suo singolo, invece, sta andando molto bene non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti (sembra che a Miami la cantino tutti). È stata invitata al Nameless Festival di Lecco e ha cantato alla discoteca La Baia Imperiale di Gabicce. Ha aperto inoltre, il Milano Latin Festival.