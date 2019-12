Dalle Pussycat Dolls alle Spice Girls passando per le Little Mix , scopriamo insieme cinque brani di altrettante formazioni femminili che sono divenuti inni del girl power .



di Matteo Rossini

Spice Girls, Pussycat Dolls e TLC sono soltanto alcune delle formazioni femminili che hanno influenzato la musica e conseguentemente la società con brani diventati dei veri e propri inni del girl power. Nel corso degli ultimi decenni numerose girl band hanno diffuso messaggi attraverso brani e video musicali ponendo l’attenzione su tematiche importanti. Il nome più celebre è ovviamente quello delle Spice Girls, icone mondiali della discografia e recentemente riunite con un tour che ha venduto centinaia di migliaia di biglietti (qui potete trovare tutte le foto più belle di Emma Bunton). Il secondo nome è quello delle Pussycat Dolls, la formazione statunitense guidata dalla sensuale Nicole Scherzinger che ha recentemente annunciato il comeback e l’uscita del nuovo singolo “React”. Passiamo poi alle Little Mix, la girl band che sta dominando le classifiche di tutto il mondo infrangendo record su record, citiamo poi le Sugababes e le iconiche TLC. Ora, scopriamo insieme cinque brani dedicati al girl power di queste formazioni. Spice Girls - “Who Do You Think You Are” Non si può non iniziare dalle Spice Girls. Emma, Geri, Mel B, Mel C e Victoria hanno rappresentato un fenomeno mediatico senza precedenti. Tra i loro singoli più celebri troviamo “Who Do You Think You Are” in cui le cantanti consigliano ai ragazzi di darsi meno arie: “Who do you think you are / Trust it, use it, prove it, groove it / Show me how good you are / Swing it, shake it, move it, make it / Who do you think you are / Trust it, use it, prove it, groove it / Show how good you are”.

Little Mix - “Woman Like Me”

Passiamo poi alle Little Mix, recentemente esibitesi sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock sono le protagoniste indiscusse e inarrivabili della musica femminile dell’ultimo decennio. Il singolo che meglio rappresenta il girl power? Ovviamente “Woman Like Me”, questo un estratto: “I always say what I'm feeling / I was born without a zip on my mouth / Sometimes I don't even mean it / It takes a little while to figure me out”.

Pussycat Dolls - “Don’t Cha”

Nicole Scherzinger (qui tutte le sue foto più belle) e le sue compagne hanno una sola domanda: “Don't cha wish your girlfriend was hot like me? / Don't cha wish your girlfriend was a freak like me? / Don't cha?”.

Sugababes - “Ugy”

Passiamo ora alle Sugababes, portabandiera della musica britannica nel mondo. Nel corso della carriera il gruppo ha lanciato numerosi singoli in grado di vendere centinaia di migliaia di copie, tra i più celebri c’è sicuramente “Ugly”, questa una parte del testo: “People are all the same / And we only get judged by what we do / Personality reflects name / And if I'm ugly then so are you / So are you”.

TLC - “No Scrubs”

Chiudiamo la lista con uno dei singoli più famosi della musica pop: “No Scrubs”. Queste le parole delle TLC cantante durante il ritornello: “No, I don't want no scrubs / A scrub is a guy that can't get no love from me / Hangin' out the passenger side of his best friend's ride / Trying to holla at me / I don't want no scrubs”.