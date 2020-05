Justin Bieber e Hailey Baldwin ricordano il loro primo bacio

Non si può dire che non abbia fatto bene, Hailey Baldwin. Nel luglio del 2018 lei e Justin si sono fidanzati ufficialmente alle Bahamas, per poi sposarsi in gran segreto a New York due mesi dopo con una cerimonia riservatissima. Nel settembre del 2019, poi, si sono sposati nuovamente davanti ai loro amici e alla loro famiglia in South Carolina.

«Justin mi ha chiamata proponendomi di andare a mangiare sushi, chiamai i miei genitori per chiedere loro il permesso ma mi dissero di no. Mi dissero: “No, non uscirai da sola con Justin Bieber. Non succederà mai”» ha confessato. Per poi raccontare che, a coprirla, fu la sorella maggiore Alaia . «Alaia disse a mamma e papà che avrei dormito nel suo appartamento. Così, io uscii senza essere beccata».

«La prima volta che ci siamo baciati eravamo a New York, a cena insieme . Abbiamo deciso di andare a vedere un film, ed è scattato il bacio» ha ricordato Hailey . L’appuntamento, in realtà, è avvenuto in gran segreto: la modella aveva solamente 17 anni, e non era stata autorizzata dai suoi genitori ad andarci.

Nel corso dell’ultima puntata di “ The Biebers on Watch ”, in onda su Facebook, i due hanno ricordato il loro primo bacio.

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono più innamorati che mai. E non perdono l’occasione per ricordarlo (e per ricordarselo).

Justin Bieber e Hailey Baldwin, com’è nato l’amore

La coppia, nel corso della diretta Facebook, ha svelato poi il momento in cui l’amore è sbocciato. «Mi ricordo la prima volta in cui mi hai detto “Ti amo”. Ma non ricordo il momento in cui ho pensato che tu fossi quello giusto» ha detto la Baldwin al marito. Che ha risposto: «Penso che più ci frequentavamo, più scoprivo qualità di te che mi piacevano». Più restia a svelare i suoi sentimenti è stata invece la modella: «Sono sempre stata molto testarda. Non avrei mai ammesso di amarti fino a che non sarebbe stato ovvio», ha rivelato.

Sono davvero innamorati, Justin e Hailey. Insieme hanno attraversato immense gioie e anche profondi dolori, a cominciare dalla depressione di cui entrambi hanno sofferto (e che continuano a combattere). Mano nella mano, però, sono riusciti a superare tutto, legati da un amore che va oltre ogni cedimento. Un amore che nessuno, mai, può permettersi di mettere in dubbio.

Ad un fan che lo ha accusato di aver sposato Hailey solo per dimenticare la sua ex, Selena Gomez, ha replicato: “Perché avrei dovuto dedicare la mia vita a qualcuno per tornare con la mia ex? Chiunque lo creda è meschino, o ha 10 anni, perché una persona di buon senso non parla e non pensa in questo modo, dovresti vergognarti. Ho amato e amo Selena, lei avrà sempre un posto nel mio cuore, ma sono follemente innamorato di mia moglie, lei è in assoluto la cosa migliore che mi sia successa in questo periodo”.