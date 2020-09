Il video nato dalla collaborazione tra Champagne Papi (Drake) e l’affermato disk jockey Khaled ha riscosso un enorme successo nel weekend. Si tratta di un parziale ritorno al passato per Justin Bieber, che rivive il tempo delle feste sfrenate, ormai lasciato alle spalle per stare sempre più accanto alla moglie Hailey. La regia del video di “Popstar” è di Director X, colui che diresse Justin in “Boyfriend” del 2012 e lo stesso Drake in “Work” con Rihanna del 2016.

Justin Bieber ha ricoperto il ruolo di protagonista nel video del nuovo singolo di Drake e Dj Khaled . Il produttore statunitense ha pubblicato un paio di brani (l’altro è “Greece”) per anticipare l’uscita del suo nuovo album e l’artista canadese interpreta la popstar su cui si concentra il pezzo. Justin Bieber incarna quello che lui stesso è nella realtà, ovvero una stella internazionale della musica. Il 26enne indossa camicia e pantalone caratterizzati dal modello barocco di Versace con tinte pastello e fluo, una moltitudine di catene brillanti e gioielli vari, un paio di slip bianchi Calvin Klein (per cui ha recentemente posato in una campagna pubblicitaria).

COSA RACCONTA IL VIDEO DI “POPSTAR”

Il video, lungo più di otto minuti, si apre con Dj Khaled che tempesta Drake di chiamate: il suo sogno è quello di averlo nel suo prossimo video. Il rapper canadese risponde che non può accontentarlo, deve finire il suo album e poi non può uscire dal suo Paese a causa dell’emergenza sanitaria: “Gli ho già dato una canzone e ora vuole anche un video, ma io non posso fare un video, non riesco neanche a chiudere il mio album in pace, non posso neanche lasciare il Paese e lui mi chiede un video”.

Drake chiama allora un sostituto: Justin Bieber. L’autore di “Baby” presterà il suo corpo e la sua voce al collega, interpretando un suo alter ego: una popstar internazionale con una casa enorme piena di ragazze. Alla fine del video si scopre che era tutto un sogno e Justin si risveglia nel suo letto accanto alla moglie Hailey Baldwin. I fan hanno subito notato che Justin Bieber ha dovuto nominare in playback il nome dell’ex Selena Gomez, citata in un testo ricco di riferimenti a grandi star del music bizz.

LA COLLABORAZIONE TRA DJ KHALED E DRAKE

“Popstar” è la sesta collaborazione tra i due artisti, la cui intesa è incominciata nel 2011 con “I’m on One” ed è poi proseguita con “No new friends”, “For Free” e “To the max”. Era dal 2017 che la coppia non realizzava una novità discografica, ora ne sono arrivate due in un colpo solo per spianare la strada al dodicesimo album del noto disk jockey: “Khaled Khaled” dovrebbe uscire entro la fine di quest’anno, durante il quale lo abbiamo visto anche in un episodio di “Tyler Perry’s Young Dylan” e nel ruolo di Manny the Butcher in “Bad Boys for Life”.