Lonely è il titolo del nuovo brano di Justin Bieber . L'uscita della canzone è prevista per venerdì 16 ottobre, ma come riportato anche da Rolling Stone , è già possibile ascoltarla su Snapchat.

Lonely arriva a distanza di meno di un mese dall’uscita di Holy che ha segnato il comeback discografico di Justin Bieber dopo il successo ottenuto con Stuck with U in collaborazione con Ariana Grande , quest’ultima pronta all’uscita del nuovo album, come annunciato tramite il suo profilo Instagram da più di duecento milioni di follower.

Poche ore fa il social network ha lanciato una nuova funzione mediante la quale è possibile ascoltare una brevissima anteprima della nuova canzone della popstar canadese. Il singolo vede la collaborazione di J ustin Drew Bieber , questo il nome all’anagrafe, con Benny Blanco , ovvero uno degli artisti, DJ e produttori in maggior ascesa a livello mondiale.

Justin Bieber: il successo

Justin Bieber, annunciato il nuovo brano Lonely con Benny Blanco

Nel corso degli anni Justin Bieber si è imposto come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando pubblico e critica grazie ad album e singoli in grado di vendere milioni di copie. La grande esplosione a livello internazionale avviene con One Time, il resto è storia.

In oltre un decennio di carriera, la popstar (FOTO) ha inanellato un successo dietro l’altro, tra i suoi singoli più amati troviamo Boyfriend, Sorry, Love Yourself e Yummy.