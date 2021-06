Justin Bieber e Hailey Baldwin, l’incontro con i Macron a Parigi. FOTO

La popstar (QUI TUTTE LE NEWS) e sua moglie, la modella Hailey Baldwin Bieber, si trovavano a Parigi per una breve vacanza e quasi a sorpresa ha deciso di chiedere un incontro con il presidente Emmanuel Macron. Richiesta accolta, come testimonia il post pubblicato dallo stesso Bieber sul suo profilo Instagram. Il motivo della riunione? La discussione e il confronto su temi relativi giovani. Il meeting ha avuto luogo all’Eliseo nella giornata di lunedì 21 giugno, e a far parlare la stampa e i fan, è stato anche il look dell'artista. Justin Bieber, infatti, non si è formalizzato e si è presentato all'incontro con un outfit piuttosto casual e per alcuni discutibile. Abito grigio, camicia sbottonata da cui si nota la catenina al collo, e le adorate sneakers (un paio Nike Dunks bicolor): questa la mise scelta dal musicista. Sua moglie invece, da top qual è, ha optato per qualcosa di decisamente più elegante, un vestito beige di LaQuan Smith che le scopre le spalle. Il presidente Macron e la moglie Brigitte sfoggiano tenute più formali, come da protocollo. La foto che li ritrae tutti insieme e postata sui social sta facendo il pieno di like.

Bieber, arriva il remix di "Peaches" con Ludacris, Usher e Snoop Dogg