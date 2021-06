Justin Bieber, arriva il remix di "Peaches"

Una canzone dal successo inarrestabile, “Peaches” di Justin Bieber arriva alla sua terza riedizione. Dopo la versione originale contenuta nell’ultimo album dell’artista canadese e uno speciale riarrangimento in acustico che Bieber ha condiviso con i fan su Instagram, ecco il remix in chiave pop e rap con Ludacris, Usher e Snoop Dogg

Justin Bieber e la collaborazione con Ludacris, Usher e Snoop Dogg

approfondimento

Justin Bieber si rasa a zero, nuovo look per la popstar

Per l’inedito di Justin Bieber già certificato disco di platino in Italia per le oltre 50mila copie vendute, è arrivata alcune ore fa la speciale versione remixata a opera dei rapper Ludacris e Snoop Dogg e del cantante Usher. Mentre i primi due hanno donato una nuova impronta al brano, grazie al flow delle loro barre, Usher ha collaborato con Bieber nello speciale ritornello di “Peaches”, contribuendo a regalare una nuova freschezza al brano che così ha tutte le carte in regola per spopolare anche come tormentone estivo.

Non è la prima volta che il giovane cantante canadese, icona del pop mondiale, collabora con i tre artisti scelti per il remix di “Peaches”. Se con Ludacris, Justin aveva letteralmente sbaragliato le classifiche di tutto il mondo, facendosi conoscere con la sua hit “Baby” (2010), è con il cantautore Usher e il discografico Scooter Braun, che Bieber è stato scoperto in un video YouTube in cui si esibiva, giovanissimo, sulle note di “Somebody to love”.