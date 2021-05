DJ Khaled, online il video di Let It Go con Justin Bieber e 21 Savage

Il brano arriva dopo il successo dell’album Khaled Khaled che ha raggiunto il primo posto della classifica US Billboard 200 Condividi:

Let It Go è il titolo del nuovo singolo del DJ e produttore statunitense che nel corso degli anni ha scalato le classifiche a livello mondiale affermandosi come uno dei protagonisti assoluti nel mondo delle sette note.

DJ Khaled, il videoclip di Let It Go approfondimento Justin Bieber in concerto: annunciato il Justice World Tour 2022 Nelle scorse ore DJ Khaled, classe 1975, ha pubblicato il videoclip del brano che vede la presenza di Justin Bieber e 21 Savage. Il brano è contenuto all’interno del nuovo album Khaled Khaled che ha raggiunto il gradino più alto del podio della prestigiosa classifica US Billboard 200. Il videoclip di Let It Go vede protagonisti il produttore, Justin Bieber (FOTO) e 21 Savage su un campo da golf, nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto grande successo tanto da contare già oltre quattro milioni di visualizzazioni su YouTube.

DJ Khaled, il successo approfondimento Justin Bieber pubblica la versione piano di "Peaches" - VIDEO È il 28 febbraio 2006 quando DJ Khaled fa il suo debutto sul mercato con il brano Holla at Me, negli anni successivi il produttore collabora con alcuni degli artisti di maggior successo della scena discografica vendendo milioni di copie. Tra i suoi brani più famosi troviamo For Free con Drake, Wild Thoughts con Rihanna e Bryson Tiller e No Brainer con Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo.