Justin Bieber pubblica la versione piano di "Peaches" - VIDEO

Il cantante canadese ha condiviso con tutti i fan di Instagram, un emozionante video in cui, tra le mura di casa, canta e suona al pianoforte una versione intima e acustica del suo ultimo singolo “Peaches”. Inciso in compagnia di Daniel Caesar e Giveon, il brano è già in cima alle maggiori classifiche americane Condividi:

Poche ore fa, il cantautore e musicista canadese Justin Bieber, ha condiviso con i fan su Instagram un video inedito in cui, dalle mura della sua villa losangelina, canta e suona il suo nuovo brano “Peaches” in versione acustica. Una melodia che in questa speciale versione sa di altri tempi, molto più intima e sentita. “Peaches”, incisa e performata in compagnia di Daniel Caesar e Gioveon, è il quinto singolo estratto dal nuovo album di Justin Bieber “Justice”, uscito lo scorso 19 marzo. La canzone, già campionessa di incassi, si aggiunge ai successi degli altri quattro singoli dell’album “Holy”, “Lonely”, “Anyone” e “Hold On”.

Justin Bieber canta “Peaches” in versione acustica, piano e voce approfondimento GQ, Justin Bieber in copertina: la foto Seduto al pianoforte, con la sua nuova capigliatura dread (che non ha mancato di destare scalpore) e occhiali rosa fluo, Justin Bieber ha intonato per i fan di tutto il mondo, la versione acustica, solo piano e voce di “Peaches”, incisa insieme a Daniel Caesar e Giveon. In questa solo performance, l’artista canadese ha avuto ancora una volta l’opportunità di mostrare a tutti il grande talento vocale e interpretativo che va oltre il personaggio creatosi negli anni. Non è la prima volta che Justin Bieber presenta live il nuovo singolo. Il vero debutto è avvenuto durante la video-serie di concerti live di NPR “Tiny Desk”, mentre la scorsa settimana è stata la volta di una divertente ed esilarante performance durante il “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, il varietà televisivo di punta della NBC. Justin Bieber è salito sul palco accompagnato dal padrone di casa e dal gruppo hip-hop The Roots, e ha suonato “Peaches” utilizzando solamente strumenti giocattolo come un pianoforte, dei kazoo e bongo.