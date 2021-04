Earth Day! The Musical: il concerto con Maluma e Justin Bieber

Come riportato da Billboard, Justin Bieber e Maluma sono entrati a far parte dell’evento, presenti anche Idina Menzel, Cody Simpson, Zac Efron, Steve Aoki e Tori Kelly

Maluma e Justin Bieber, classe 1994, si uniscono ai molti artisti che giovedì 22 aprile prenderanno parte all’evento Earth Day! The Musical, organizzato da Bill Nye e in diretta su Facebook Watch, come riportato da Billboard.