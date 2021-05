Justin Bieber si rasa a zero, nuovo look per la popstar

Cambio di stile per la popstar canadese. Nelle scorse ore la voce di Sorry ha mostrato il nuovo look attraverso uno scatto pubblicato sul profilo Instagram che vanta più di centosettantasette milioni di follower che seguono ogni giorno la sua vita tra musica, eventi e shooting fotografici.

Justin Bieber, lo scatto su Instagram

approfondimento

Justin Bieber in concerto: annunciato il Justice World Tour 2022

Uno scatto per immortalare una domenica di relax in compagnia della moglie Hailey, il cantante (FOTO) ha condiviso una foto mostrando lo stile con il quale ha detto addio alla folta chioma in favore di una rasatura totale. Il nuovo look ha immediatamente ottenuto numerosi commenti positivi da parte dei fan che hanno apprezzato la scelta del cantante, divenuto negli anni un’icona di stile a livello mondiale.