"Justin Bieber: Our World", trailer del docufilm sul mitico concerto

È stato presentato il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo docufilm musicale dedicato alla popstar canadese più amata del teen pop. Il film racconta il leggendario live di Capodanno 2020 tenuto dall’artista in piena pandemia, sul tetto del Beverly Hilton Hotel. La pellicola uscirà l’8 ottobre su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Condividi:

È uscito il trailer di “Justin Bieber: Our World”, l’attesissimo docufilm diretto da Michael D. Ratner che offre un succulento behind the scene dell’evento colossale tenutosi lo scorso Capodanno, quando la popstar più amata del teen pop mondiale si è esibita sul tetto del Beverly Hilton Hotel, a Beverly Hills (California).

Il documentario che ci accompagnerà in un emozionante viaggio dietro le quinte sarà disponibile dall’8 ottobre su Amazon Prime video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Dopo una parentesi di tre anni dai live, l’artista ha regalato ai suoi tantissimi fan e un numero ristretto di invitati un concerto che definire memorabile sarebbe riduttivo. In occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2020, Justin Bieber si è esibito dal tetto del Beverly Hilton Hotel di fronte a 240 invitati presenti in maniera fisica ma anche di fronte a milioni di persone che da tutto il mondo si sono collegate live in streaming per non perdersi il concerto-evento.

Il bello del docufilm diretto da Ratner è chiaramente l’approfondimento di tutte le fasi che hanno permesso questo live entrato nel mito. La pellicola infatti non si limita a riproporre l’evento in sé ma ripercorre le tante tappe di preparazione che si sono susseguite nel giro di diverse settimane.



Potete guardare il trailer ufficiale del docufilm di Amazon Prime video “Justin Bieber: Our World” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Un docufilm che racconta anche la pandemia

approfondimento Hailey Bieber condivide alcune foto del matrimonio con Justin “Justin Bieber: Our World“ non è soltanto un interessante documentario musicale che svela come Justin Bieber e il suo team sia arrivato allo spettacolare concerto di Capodanno 2020. Questo docufilm risulta interessante anche dal punto di vista sociologico perché offre uno spaccato di quanto accaduto durante il periodo storico più tristemente celebre della nostra epoca. Stiamo parlando dell’emergenza sanitaria causata dal contagio di Covid, chiaramente. Già da quello che possiamo intuire guardando il trailer che trovate in alto, questo docufilm ha come protagonista non soltanto l’esibizione con preparazione annessa della popstar ma anche la pandemia. Le due cose sono indissolubilmente legate: la portata di questo live è enorme in termini non soltanto musicali ma anche sociologici perché mostra come l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto (e che tuttora stiamo vivendo) abbia sconvolto i piani e i programmi di noi tutti, compresi quelli dei più grandi big della terra. Di cui Justin Bieber è senz’altro uno dei nomi, da inserire perlomeno nella top twenty.



Cosa vedremo nel docufilm approfondimento Justin Bieber, in arrivo una nuova canzone con Skrillex e Don Toliver Il trailer incomincia mostrandoci Justin Bieber nel letto che si sveglia. Saranno tanti i momenti intimi in cui vedremo l’artista in casa, in automobile, mentre fa la doccia, mentre passeggia con la moglie Hailey Baldwin e via dicendo.

Proprio quest’ultima, la modella statunitense (figlia minore dell’attore Stephen Baldwin e nipote di Alec) che è sua moglie dal settembre 2018, è l’altra grande protagonista del documentario. Interviene spesso e la vediamo sia in momenti in cui compare da sola sia i momenti in cui si rapporta al celebre marito. E Hailey non nega mai l’ansia di prestazione che lei stessa prova, per empatia, con il suo consorte… Si entra poi nel vivo delle prove, con Justin Bieber impegnato a ballare e a cantare seguendo le coreografie assieme ai suoi collaboratori. Tutti indossano le mascherine, motivo per cui gli spettatori non si dimenticano mai del contesto in cui tutto questo è calato. Il docufilm permette di confrontare le prove con il concerto vero e proprio, mostra le coreografie spettacolari con tanto di fuochi d’artificio e giochi di luce sul tetto dell’hotel Beverly Hilton. Ma pure i fan più ghiotti di momenti "rubati" al privato del loro beniamino non rimarranno a bocca asciutta: sono tante le sequenze di questo show in cui il cantautore, musicista e attore canadese si cala nella parte dell'affettuosissimo marito. Per la gioia delle fan ma innanzitutto per quella di sua moglie Hailey… Molte delle riprese che fanno parte del docufilm sono state effettuate dallo stesso Bieber, attraverso il suo smartphone. Quindi entreremo proprio in empatia più totale con il protagonista, spesso nella triplice veste di soggetto, interprete e regista stesso insomma.

La sinossi ufficiale di “Justin Bieber: Our Word”

approfondimento Justin Bieber annuncia un evento musicale di 4 giorni a Las Vegas Le parole con cui il docufilm diretto da Ratner viene presentato ufficialmente sono già molto eloquenti, come è pure lo stesso trailer appena uscito.



“Justin Bieber: Our World conduce gli spettatori dietro le quinte, sul palco e nella vita privata della superstar globale, mentre si prepara per il concerto da record del Capodanno di New York 2020. Dopo una pausa di tre anni dai concerti, Bieber si esibisce in una performance elettrizzante sul tetto del Beverly Hilton Hotel per 240 invitati - e milioni di fan in tutto il mondo collegati live in streaming. Prodotto e diretto dal pluripremiato regista Micheal D. Ratner, il documentario di 94 minuti segue Bieber e il suo team durante il mese precedente al concerto, mentre provano e costruiscono una scenografia monumentale. Il film cattura anche momenti personali, girati dallo stesso artista, tra lui e sua moglie Hailey”, questa la presentazione ufficiale dell’attesissimo docufilm.