Justin Bieber, in arrivo una nuova canzone con Skrillex e Don Toliver

La collaborazione uscirà venerdì, come annunciato dall’artista sul suo profilo Instagram

Nelle scorse ore la voce di Sorry ha annunciato l’arrivo di una collaborazione con Skrillex e Don Toliver attraverso un post sul profilo Instagram che vanta più di centottantanove milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax circondato dagli affetti più cari.

Un messaggio misterioso che non ha rivelato informazioni sulla natura della collaborazione. Justin Drew Bieber , questo il nome all’anagrafe, ha annunciato l’arrivo di quella che dovrebbe essere una nuova canzone, al suo fianco il rapper Don Toliver e Skrillex , uno dei DJ e produttori più popolari e amati a livello internazionale.

L’artista, classe 1994, ha condiviso due scatti scrivendo una brevissima didascalia: “Venerdì”.

Nel giro di poco tempo le foto hanno ottenuto numerosi commenti e oltre 900.000 like, a questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti i dettagli.