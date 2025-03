Lorenzo Jovanotti, la possibile scaletta del concerto a Firenze

La voce di I love you baby sarà protagonista di otto appuntamenti live sul palco del Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano

jovanotti a firenze, tutto quello che c’è da sapere

Grande successo per la nuova tournée nei palazzetti di Lorenzo Jovanotti. Sabato 22 marzo l’artista approderà nel capoluogo toscano per otto show pieni di energia, divertimento e ovviamente tanta musica. Stando a quanto riportato da Ticketone, la prima data toscana avrà inizio alle ore 21.00. Ecco l’indirizzo per poter raggiungere il Nelson Mandela Forum: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze.

Questi i prossimi appuntamenti in programma a Firenze:

22 marzo

23 marzo

25 marzo

26 marzo

29 marzo

28 marzo

31 marzo

1 aprile