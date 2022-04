Justin Bieber, il singolo Honest anticipa i suoi concerti in Italia

Questa settimana Justin Bieber ha ingolosito i fan con I Feel Funny , un brano inedito con relativo video, diretto dal regista e fondatore del canale YouTube Lyrical Lemonade Cole Bennett, e ospitato in esclusiva proprio sul suo canale. Oggi finalmente esce Honest , il primo singolo ufficiale tratto dal suo nuovo progetto discografico, una collaborazione con il rapper Don Toliver, nonché un video diretto sempre da Cole. Un brano intenso e uptempo, che segna il ritorno sulle scene di Justin, dopo il successo globale raccolto dall’album precedente “Justice”: già certificato Oro in Italia, l’album comprende hit come “Holy” (singolo d’Oro), “Lonely” (Oro), “Anyone” (Oro), e “Peaches” (Doppio Platino).

Justice ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo, ha accumulato oltre 12 miliardi di stream globali ed è stato nominato per 8 Grammy Award, incluso quello per Album dell'Anno. Con l'incredibile cifra di 100 miliardi di stream in carriera e oltre 75 milioni di album venduti in tutto il mondo, Justin è oggi uno dei più grandi artisti in attività, #1 su YouTube con oltre 68 milioni di subsciber e#1 su Spotify con 80 milioni di ascoltatori mensili. Justin Bieber è atteso in Italia per alcune date del suo Justice World Tour: il 31 luglio a Lucca, poi il 27 e 28 gennaio 2023 a Bologna, per info https://www.dalessandroegalli.com/