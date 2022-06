Justin Bieber e la malattia di Lyme: "Sto peggiorando". Stop al tour

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Ho fatto di tutto per stare meglio ma la mia malattia sta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò cancellare i miei prossimi show su ordine dei medici”. Così, dal suo profilo Instagram, Justin Bieber annuncia ai fan che dovrà prendersi una pausa dal Justice Tour che lo stava portando in giro per Canada e Stati Uniti. La popstar, 28 anni, due anni fa aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Lyme, malattia che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica. Era riuscito a tenere tutto sotto controllo e a proseguire con la vita di sempre, ma adesso dovrà prendersi una pausa. Al momento le date cancellate sono le due che erano in programma a Toronto, ma dall’annuncio sui social non è chiaro se anche altri appuntamenti dovranno essere cancellati. Quello che si sa è che i concerti saltati saranno comunque a breve ripianificati, come ha fatto sapere la Scotiabank Arena dove avrebbe dovuto esibirsi Bieber, che consiglia ai fan di “tenere stretti i biglietti”.