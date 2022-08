Puoi stare in disparte, allontanarti temporaneamente dai tuoi fan in tutto il mondo perché il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ma non puoi dimenticare che quando torni, tutta quell’energia, quel carisma e quel talento che hai messo in pausa per il tempo necessario, è pronta ad esplodere. E a trasformare momenti in “indimenticabili istanti”. Due parole: Justin Bieber, e il gioco è fatto.

Era stato lo stesso Justin Bieber a bloccare i suoi concerti a giugno, spiegando i motivi di questa scelta (forzata) in un video pubblicato sui social: “So che non siete felici di questa notizia ma il mio corpo mi sta dicendo di fermarmi”. Un morbo gli aveva paralizzato metà viso. Poi, circa un mese e mezzo dopo, l'annuncio della ripresaa degli show, ripartendo dalla data italiana. Ma sul palco del Lucca Summer Festival non è lo stesso Justin Bieber. No, perché non è più quello di prima: è molto di più.