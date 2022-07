Il tweet del tour mondiale di Justin Bieber

In origine, il Justice World Tour si sarebbe dovuto svolgere da maggio 2022 a marzo 2023, ma l’improvviso peggioramento della salute di Bieber e l’annuncio di soffrire della sindrome di Ramsay Hunt da parte del cantante, aveva costretto la popstar a cancellare alcune date e bloccare tutti i programmi per curarsi e tornare in piena forma. Sembra ora che Justin Bieber sia effettivamente pronto a calcare i palchi di tutto il mondo e a confermarlo è il tweet della AEG Presents UK che annuncia la prima tappa del tour in Italia a Lucca il 31 luglio. Proseguirà poi in agosto con cinque tappe in Europa prima di puntare in settembre in Sudamerica. Bieber continuerà a esibirsi prima in Sud Africa e Medio Oriente, poi in Asia, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2023 sarà pronto a tornare in Europa con nuove date. In arrivo sono poi i dettagli sugli appuntamenti che lo vedranno in concerto negli Stati Uniti, nel 2023.