Ariana Grande rapita da un UFO nel videoclip di Supernatural

Il brano è contenuto nel progetto discografico Eternal Sunshine candidato nella categoria Best Pop Vocal Album ai Grammy Awards

Ariana Grande ha pubblicato il videoclip del singolo Supernatural contenuto nell’album Eternal Sunshine. Nel filmato la cantante cammina tra le rovina di una città prima di essere rapita dagli alieni.

ARIANA GRANDE, IL VIDEOCLIP DI SUPERNATURAL È uscito il video di Supernatural, il brano inserito nel progetto discografico Eternal Sunshine, acclamato dal pubblico e della critica tanto da ottenere una candidatura nella categoria Best Pop Vocal Album ai Grammy Awards. Il videoclip della canzone mostra l'artista in uno scenario apocalittico prima del suo rapimento da parte degli alieni. In meno di ventiquattro ore il filmato ha superato 900.000 visualizzazioni su YouTube.

L'album, uscito nel marzo dello scorso anno, ha lanciato singoli di enorme successo, tra i quali We Can't Be Friends (Wait for Your Love), arrivato a oltre 1.400.000.000 di riproduzioni su Spotify. All'interno del disco anche Yes, And?

Nel corso della carriera Ariana Grande (FOTO) ha conquistato le classifiche divenendo una delle artiste di maggior successo degli ultimi decenni. Ricordiamo i brani One Last Time, Into You, No Tears Left to Cry, Thank U, Next e Positions. Spazio anche alle collaborazioni: da Break Free con Zedd a Love Me Harder con The Weeknd.