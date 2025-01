Conto alla rovescia finito per gli appassionati dei gioielli scintillanti e i fan di Ariana Grande, entrambi allertati da tempo dell'arrivo della capsule collection "Ariana Grande x Swarovski", una limited edition realizzata dall'iconico brand di cristalli in collaborazione con la cantante e attrice imperdibile per chi ama lo stile glamour, classico e moderno della star di Wicked.

La collezione di gioielli, disponibile al pubblico globale dal 30 gennaio, online e in store, è già presente dal 28 gennaio in alcuni punti vendita selezionati del brand e online per i clienti registati su swarovski.com.

In Italia è arrivata in anteprima, tra gli altri, al flagship store di Swarovski a Milano di Piazza del Duomo. Nel mondo è presente a Parigi, alle Galeries Lafayette, da Harrods a Londra, poi a New York, a Dubai, Tokyo.