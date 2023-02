Il film del 2022 diretto da Park Chan-wook e presentato in concorso al 75º Festival di Cannes - dove è valso al regista il Prix de la mise en scène - arriva in sala oggi, giovedì 2 febbraio. Ecco le foto della pellicola, per scoprire i personaggi di Song Seo-rae e Jang Hae-joon, i due protagonisti interpretati rispettivamente dagli attori Tang Wei a Park Hae-il