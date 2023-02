Non così vicino, una clip esclusiva del film con Tom Hanks

Prodotto e interpretato dal Premio Oscar Tom Hank, il lungometraggio diretto da Marc Frost, racconta la storia di Otto Anderson, un uomo burbero, che in seguito a alla morte della moglie si è chiuso in se stesso e non riesce più a trovare uno scopo nella propri vita. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una vicenda divertente e struggente che narra come alcune famiglie possano trovarsi anche nei luoghi più inaspettati. Non così vicino arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 16 febbraio. Nell'attesa potete vedere nel video in testa all'articolo una clip in esclusiva per il sito di Sky TG24

Per Otto Anderson, c'è solo un solo modo giusto di fare le cose: il modo in cui le fa Otto, sia che si tratti di parcheggiare l’automobile che di fare la raccolta differenziata. E chiunque faccia queste cose in un altro modo, è un idiota per Otto. Insomma, un uomo che vive in un mondo binario, dove non esistono le sfumature. Il personaggio nasce come protagonista del bestseller internazionale A Man Called Ove (l’uomo che metteva in ordine il mondo) scritto dall'autore svedese Fredrik Backman. Il libro è rimasto nella lista dei bestseller del New York Times per 42 settimane e successivamente è diventato un film (Mr.Ove) che ha ottenuto due candidature all’Oscar®, tra cui quella per il miglior film straniero. Il produttore Fredrik Wikström Nicastro ha deciso di realizzare una rivisitazione americana del personaggio e ha trovato in Tom Hanks l’interprete ideale. Come ha sottolineato il regista Forster “Tom ha iniziato con le commedie e possiede tempi comici perfetti, ma al tempo stesso è uno straordinario attore drammatico. In Non così vicino riesce a unire entrambi i suoi talenti".