Jovanotti ha reso noti gli ospiti delle due date del Jova Summer Party in programma a Palermo il 29 e 30 agosto. Guest star di entrambe le serate sarà Jimmy Sax. Annunciati anche gli artisti che si alterneranno sul palco nelle due giornate
Il Jova Summer Party arriva a Palermo con due concerti in calendario il 29 e 30 agosto. Jovanotti ha annunciato la line up ufficiale delle date siciliane, confermando la presenza di numerosi artisti che accompagneranno il pubblico dal pomeriggio fino al live serale.
Jimmy Sax e la giornata del 29 agosto
Guest star di entrambe le date sarà Jimmy Sax, che aprirà gli show con una selezione dei suoi brani e salirà poi sul palco insieme a Jovanotti. Il 29 agosto la line up prevede Albert Marzinotto, Ana Carla Maza, Venerus, I Tarantolati di Tricarico, Sissi e Santamarea. In programma anche il DJ live set di Fresco & Ali Selecta.
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Il 30 agosto e l’organizzazione
Il 30 agosto torneranno sul palco Albert Marzinotto e Venerus, affiancati da Sam Galbi ed Eva Bloo. Annunciata anche la presenza di ospiti a sorpresa. Le due date palermitane sono prodotte e organizzate da Trident Concerts e promosse da Giuseppe Rapisarda Management
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