Jovanotti ha reso noti gli ospiti delle due date del Jova Summer Party in programma a Palermo il 29 e 30 agosto. Guest star di entrambe le serate sarà Jimmy Sax. Annunciati anche gli artisti che si alterneranno sul palco nelle due giornate

Il Jova Summer Party arriva a Palermo con due concerti in calendario il 29 e 30 agosto. Jovanotti ha annunciato la line up ufficiale delle date siciliane, confermando la presenza di numerosi artisti che accompagneranno il pubblico dal pomeriggio fino al live serale.

Guest star di entrambe le date sarà Jimmy Sax, che aprirà gli show con una selezione dei suoi brani e salirà poi sul palco insieme a Jovanotti. Il 29 agosto la line up prevede Albert Marzinotto, Ana Carla Maza, Venerus, I Tarantolati di Tricarico, Sissi e Santamarea. In programma anche il DJ live set di Fresco & Ali Selecta.

Il 30 agosto e l’organizzazione

Il 30 agosto torneranno sul palco Albert Marzinotto e Venerus, affiancati da Sam Galbi ed Eva Bloo. Annunciata anche la presenza di ospiti a sorpresa. Le due date palermitane sono prodotte e organizzate da Trident Concerts e promosse da Giuseppe Rapisarda Management