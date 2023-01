Non Così Vicino, Tom Hanks diventa Otto Octavius in un poster

Grazie alla creatività di un fan che ha realizzato un poster su Instagram abbiamo finalmente una versione dell’attore come villain Condividi

Non Così Vicino, film tratto dal bestseller L'uomo che metteva in ordine il mondo, uscirà al cinema in Italia il 16 settembre. Tom Hanks è il protagonista che si chiama Otto Anderson. Questo ha ispirato Rahal Nejraoui a realizzare un fan poster del film che ha pubblicato su Instagram diventando in breve tempo virale. Nel poster egli propone una versione cinecomics di Non Così Vicino con Tom Hanks nei panni di Otto Octavius, alias Doctor Octopus, il famoso villain di Spider-man interpretato al cinema da Alfred Molina.

Tom Hanks cattivo, una cosa alquanto insolita approfondimento Non così vicino, il nuovo trailer della commedia con Tom Hanks A volte le idee dei fan possono suggerire agli studios qualcosa per il futuro e nell’universo Marvel chissà che un giorno Tom Hanks possa interpretare un ruolo. Alfred Molina ha vestito i panni del Doctor Octopus la prima volta in Spider-Man 2 di Sam Raimi e nel 2021 è tornato con il suo personaggio in Spider-man: No Way Home, diretto da Jon Watts.. Tom Hanks ha una lunga carriera in continua ascesa, ma non si è mai lasciato coinvolgere dalle major dei cinecomics e, inoltre, non ha quasi mai interpretato ruoli da cattivo. Tuttavia in Non Così Vicino è “l’uomo più scontroso d’America” quindi le cose potrebbero cambiare prima di quanto si pensi.

Non Così Vicino: la trama del film GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Otto Anderson è un solitario e un asociale che, dopo la morte della moglie, è pronto a chiudere con tutto e tutti. Non vuole abbandonare le sue abitudini e ha un carattere difficile con cui relazionarsi, ma l’amicizia con una famiglia di vicini di casa sembra cambiare qualcosa in lui. Marisol è una ragazza brillante che aspetta un bambino e il suo rapporto con Otto sembra far del bene, alimentando un’amicizia sincera e costruttiva che sottolinea come a volte alcune coincidenze accadano per un motivo ben preciso.

Tom Hanks e non solo Diretto da Marc Forster e scritto da David Magee, Non Così Vicino ritrova nel cast, oltre a Tom Hanks, Mariana Trevino, Manuel Garcia-Rulfo, Rachel Keller e Kailey Hyman. La stampa internazionale al momento sembra averlo accolto positivamente. Tom Hanks lo vedremo prossimamente nel nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City, atteso al cinema la prossima estate 2023.