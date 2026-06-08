Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Merk & Kremont, è uscito il videoclip di Partenope con Serena Brancale e i The Kolors

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Merk & Kremont hanno pubblicato un nuovo brano pronto ad accompagnare il pubblico per tutta l'estate. Partenope vede la partecipazione di Serena Brancale e dei The Kolors. Nel videoclip anche Fru dei The Jackal

Merk & Kremont hanno pubblicato il nuovo brano Partenope in collaborazione con Serena Brancale e i The Kolors. Parallelamente, i DJ hanno lanciato il videoclip del singolo su YouTube. Tra i successi più recenti dei due produttori troviamo Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo.

Merk & Kremont, il videoclip di partenope con i The Kolors e Serena Brancale

Merk & Kremont hanno pubblicato un nuovo tormentone estivo. La coppia ha appena lanciato Partenope, in collaborazione con Serena Brancale (FOTO) e i The Kolors, riscuotendo immediatamente un grandissimo successo. Inoltre, i produttori hanno distribuito il videoclip del singolo su YouTube ottenendo velocemente migliaia di visualizzazioni. Nel filmato presente anche Fru dei The Jackal.

 

Nel corso degli anni Merk & Kremont si sono affermati tra i produttori più amati della scena discografica nazionale e non solo. Attualmente la coppia vanta oltre un milione e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify. Tra i loro grandi successi ricordiamo Un altro mondo con Tananai e Marracash, Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo. Nel febbraio del 2023 la coppia ha affiancato Paola & Chiara nella serata delle cover della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Approfondimento

Come si fabbrica un tormentone? Viaggio nel mondo di Merk & Kremont

Ad aprile Serena Brancale ha pubblicato il suo nuovo album Sacro: “Non è un titolo: è il coraggio di ascoltarsi. Un cammino fatto da sola, insieme a voi e a chi mi ha sostenuta e accompagnata per mano quando la strada si faceva stretta. Sacro è il sacrificio quotidiano di imparare senza sentirsi mai arrivati. È il desiderio di restare sinceri, anche quando a volte sarebbe più semplice fingere. È la voglia di suonare per gioia, per gioco e per necessità. Sacro è soprattutto festa, ma anche gratitudine e condivisione. E ora, dopo tanto tempo, merita di essere celebrato: Sacro”. All’interno anche i brani Anema e core, Serenata con Alessandra Amoroso, Qui con me e Al mio paese con Levante e Delia.

 

I The Kolors sono tra i gruppi più acclamati del panorama nazionale. Dopo l’affermazione come vincitori della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la formazione ha conquistato le classifiche. Ricordiamo i brani Everytime, Frida (mai, mai, mai), Italodisco e Tu con chi fai l’amore. Spazio anche alle collaborazioni: da Pensare male con Elodie a Los Angeles con Guè.

Approfondimento

Merk & Kremont e Jovanotti pubblicano la collaborazione Oceanica
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Piero Pelù vince premio Amnesty per il miglior brano sui diritti umani

Musica

Un brano nato come appello alla pace e alla difesa dei diritti umani si aggiudica il prestigioso...

Patrick Godfrey, morto attore di La leggenda di un amore - Cinderella

Cinema

Nella pellicola del 1998 con Drew Barrymore aveva interpretato Leonardo Da Vinci. Il 4 giugno...

Kim Kardashian a Montecarlo alle corse di F1. Hamilton le manda bacio

Spettacolo

L'imprenditrice e influencer ha seguito il Gran Premio di Monaco di Formula 1 per supportare il...

9 foto

Tribeca, Katie Holmes e Joshua Jackson alla première di Happy Hours

Cinema

Le due star statunitensi, ex attori di "Dawson's Creek", hanno presentato al Festival di New York...

11 foto

Mentre Los Angeles Brucia, versione speciale dell'album di Fabri Fibra

Musica

A distanza di un anno dalla pubblicazione originale, il rapper torna a puntare i riflettori sul...

Spettacolo: Per te