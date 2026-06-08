Merk & Kremont hanno pubblicato un nuovo brano pronto ad accompagnare il pubblico per tutta l'estate. Partenope vede la partecipazione di Serena Brancale e dei The Kolors. Nel videoclip anche Fru dei The Jackal
Merk & Kremont hanno pubblicato il nuovo brano Partenope in collaborazione con Serena Brancale e i The Kolors. Parallelamente, i DJ hanno lanciato il videoclip del singolo su YouTube. Tra i successi più recenti dei due produttori troviamo Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo.
Merk & Kremont, il videoclip di partenope con i The Kolors e Serena Brancale
Merk & Kremont hanno pubblicato un nuovo tormentone estivo. La coppia ha appena lanciato Partenope, in collaborazione con Serena Brancale (FOTO) e i The Kolors, riscuotendo immediatamente un grandissimo successo. Inoltre, i produttori hanno distribuito il videoclip del singolo su YouTube ottenendo velocemente migliaia di visualizzazioni. Nel filmato presente anche Fru dei The Jackal.
Nel corso degli anni Merk & Kremont si sono affermati tra i produttori più amati della scena discografica nazionale e non solo. Attualmente la coppia vanta oltre un milione e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify. Tra i loro grandi successi ricordiamo Un altro mondo con Tananai e Marracash, Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo. Nel febbraio del 2023 la coppia ha affiancato Paola & Chiara nella serata delle cover della 73esima edizione del Festival di Sanremo.
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Ad aprile Serena Brancale ha pubblicato il suo nuovo album Sacro: “Non è un titolo: è il coraggio di ascoltarsi. Un cammino fatto da sola, insieme a voi e a chi mi ha sostenuta e accompagnata per mano quando la strada si faceva stretta. Sacro è il sacrificio quotidiano di imparare senza sentirsi mai arrivati. È il desiderio di restare sinceri, anche quando a volte sarebbe più semplice fingere. È la voglia di suonare per gioia, per gioco e per necessità. Sacro è soprattutto festa, ma anche gratitudine e condivisione. E ora, dopo tanto tempo, merita di essere celebrato: Sacro”. All’interno anche i brani Anema e core, Serenata con Alessandra Amoroso, Qui con me e Al mio paese con Levante e Delia.
I The Kolors sono tra i gruppi più acclamati del panorama nazionale. Dopo l’affermazione come vincitori della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la formazione ha conquistato le classifiche. Ricordiamo i brani Everytime, Frida (mai, mai, mai), Italodisco e Tu con chi fai l’amore. Spazio anche alle collaborazioni: da Pensare male con Elodie a Los Angeles con Guè.
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©Getty
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