Merk & Kremont hanno pubblicato il nuovo brano Partenope in collaborazione con Serena Brancale e i The Kolors . Parallelamente, i DJ hanno lanciato il videoclip del singolo su YouTube. Tra i successi più recenti dei due produttori troviamo Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo.

Nel corso degli anni Merk & Kremont si sono affermati tra i produttori più amati della scena discografica nazionale e non solo. Attualmente la coppia vanta oltre un milione e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify. Tra i loro grandi successi ricordiamo Un altro mondo con Tananai e Marracash, Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo. Nel febbraio del 2023 la coppia ha affiancato Paola & Chiara nella serata delle cover della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Merk & Kremont hanno pubblicato un nuovo tormentone estivo. La coppia ha appena lanciato Partenope, in collaborazione con Serena Brancale ( FOTO ) e i The Kolors, riscuotendo immediatamente un grandissimo successo. Inoltre, i produttori hanno distribuito il videoclip del singolo su YouTube ottenendo velocemente migliaia di visualizzazioni. Nel filmato presente anche Fru dei The Jackal.

Ad aprile Serena Brancale ha pubblicato il suo nuovo album Sacro: “Non è un titolo: è il coraggio di ascoltarsi. Un cammino fatto da sola, insieme a voi e a chi mi ha sostenuta e accompagnata per mano quando la strada si faceva stretta. Sacro è il sacrificio quotidiano di imparare senza sentirsi mai arrivati. È il desiderio di restare sinceri, anche quando a volte sarebbe più semplice fingere. È la voglia di suonare per gioia, per gioco e per necessità. Sacro è soprattutto festa, ma anche gratitudine e condivisione. E ora, dopo tanto tempo, merita di essere celebrato: Sacro”. All’interno anche i brani Anema e core, Serenata con Alessandra Amoroso, Qui con me e Al mio paese con Levante e Delia.

I The Kolors sono tra i gruppi più acclamati del panorama nazionale. Dopo l’affermazione come vincitori della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la formazione ha conquistato le classifiche. Ricordiamo i brani Everytime, Frida (mai, mai, mai), Italodisco e Tu con chi fai l’amore. Spazio anche alle collaborazioni: da Pensare male con Elodie a Los Angeles con Guè.