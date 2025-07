Come si fabbrica un tormentone? Viaggio nel mondo di Merk & Kremont

Dimenticate la leggenda del ritornello nato in spiaggia. Dietro a ogni hit estiva c’è un lavoro di precisione fatto di intuizioni, hook fulminanti e ossessioni sonore. Merk & Kremont, producer di casa nostra dal respiro internazionale, ci raccontano la ricetta (non banale) della hit estiva. E perché, oggi, colpire in 15 secondi è diventato un mestiere a metà tra arte e strategia