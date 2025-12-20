Mondo
Haidar, la capitana libanese che sfida guerra e pregiudizi di genere
A 19 anni Celine Haidar era capitana della Beirut Football Academy. Un attacco israeliano le ha cambiato la vita: 60 giorni di coma, il cranio perforato da una scheggia, l’addio alle sue compagne di squadra. Oggi si rialza, studia per diventare allenatrice e non ha perso la voglia di lottare, anche contro i pregiudizi di genere
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi