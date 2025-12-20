Haidar, la capitana libanese che sfida guerra e pregiudizi di genere

A 19 anni Celine Haidar era capitana della Beirut Football Academy. Un attacco israeliano le ha cambiato la vita: 60 giorni di coma, il cranio perforato da una scheggia, l’addio alle sue compagne di squadra. Oggi si rialza, studia per diventare allenatrice e non ha perso la voglia di lottare, anche contro i pregiudizi di genere