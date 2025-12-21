In occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Nel nido dei serpenti”, Zerocalcare si racconta: tra la sua militanza contro l’avanzata dei gruppi neonazisti in Europa, fino alla decisione di dire no ad alcuni importanti festival letterari. “Voglio ancora fare questo lavoro ma sono stanco delle polemiche”, dice il più popolare fumettista italiano che poi – in attesa dell’arrivo della nuova serie su Netflix – ci parla dei suoi progetti futuri e della scelta di aver preso un cane “che almeno non ha Facebook”