Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Zerocalcare: "È il mio libro più divisivo: dico dei no per tenere la barra dritta"

Roberto Palladino

Roberto Palladino

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Nel nido dei serpenti”, Zerocalcare si racconta: tra la sua militanza contro l’avanzata dei gruppi neonazisti in Europa, fino alla decisione di dire no ad alcuni importanti festival letterari. “Voglio ancora fare questo lavoro ma sono stanco delle polemiche”, dice il più popolare fumettista italiano che poi – in attesa dell’arrivo della nuova serie su Netflix – ci parla dei suoi progetti futuri e della scelta di aver preso un cane “che almeno non ha Facebook”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ