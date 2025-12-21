Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Cosa significa vivere il Natale con un disturbo alimentare

Federica De Lillis

©Getty

“Vedere tutto quel cibo, il frigo pieno, le mille portate mi metteva ansia” racconta Irene Volpe, chef freelance. Il 24 dicembre del 2025 condividerà la Vigilia di Natale con la sua famiglia, nello stesso giorno in cui, 6 anni fa, iniziava il percorso di cure per l’Anoressia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ