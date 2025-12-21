Salute e Benessere
Cosa significa vivere il Natale con un disturbo alimentare
“Vedere tutto quel cibo, il frigo pieno, le mille portate mi metteva ansia” racconta Irene Volpe, chef freelance. Il 24 dicembre del 2025 condividerà la Vigilia di Natale con la sua famiglia, nello stesso giorno in cui, 6 anni fa, iniziava il percorso di cure per l’Anoressia
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi