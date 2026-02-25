Sanremo day 1: of course, but maybe

Al Festival di Sanremo niente crolli ma neanche scintille: 10 milioni e 58% di share, tre milioni in meno. Cast moscio, poche sorprese, qualche guizzo (Tiziano Ferro, Sal Da Vinci) e molta prevedibilità. Of course è Sanremo, but maybe serve una scossa. Sanremo alla MoViola è la rubrica di Alessio Viola per Sky tg24 Insider, che ci porta dietro le quinte del Festival della Canzone italiana