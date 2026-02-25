Offerte Sky
Lost Frequencies, la musica elettronica non è mai stata così vera

Valentina Clemente
Torna in Italia per una sola data, ma la promessa è molto chiara: "Non starete fermi un secondo, vi farò ballare senza sosta". Idee chiare, creatività sempre in movimento, la passione per le voci vere, perché "l’intelligenza artificiale può dare un’indicazione, ma mai sostituire un bravo artista". Le tracce pubblicate dieci anni fa che oramai sono di tutti, la nuova musica che porterà dal vivo a Milano il 6 marzo e molto ancora: abbiamo incontrato il produttore e DJ belga Lost Frequencies: la nostra intervista

