Lost Frequencies, la musica elettronica non è mai stata così vera

Torna in Italia per una sola data, ma la promessa è molto chiara: "Non starete fermi un secondo, vi farò ballare senza sosta". Idee chiare, creatività sempre in movimento, la passione per le voci vere, perché "l’intelligenza artificiale può dare un’indicazione, ma mai sostituire un bravo artista". Le tracce pubblicate dieci anni fa che oramai sono di tutti, la nuova musica che porterà dal vivo a Milano il 6 marzo e molto ancora: abbiamo incontrato il produttore e DJ belga Lost Frequencies: la nostra intervista
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider