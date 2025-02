Oscar 2025, annunciati i nuovi presentatori

Si allunga la lista dei presentatori della 97ª edizione del Premio Oscar, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 2 marzo: ci saranno anche Ben Stiller, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen e Joe Alwyn. L’Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences ha inoltre designato Nick Offerman come annunciatore della serata

Si allunga la lista dei presentatori della 97ª edizione del Premio Oscar, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 2 marzo e che sarà trasmessa in diretta televisiva su ABC e per la prima volta in streaming anche su Hulu. Alle precedenti personalità già annunciate si uniranno Selena Gomez, Oprah Winfrey, Ben Stiller, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen e Joe Alwyn. L’Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences ha anche designato la star di The Last of Us Nick Offerman come annunciatore della serata.

GLI ALTRI PRESENTATORI, DA EMMA STONE A WHOOPI GOLDBERG Gli altri presentatori annunciati in precedenza sono Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb e Bowen Yang. Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. e Da’ Vine Joy Randolph, che lo scorso anno avevano vinto rispettivamente i premi come Miglior attore in Oppenheimer, Miglior attrice per Povere creature!, Miglior attore non protagonista per Oppenheimer e Miglior attrice non protagonista per The Holdovers – Lezioni di vita, annunceranno proprio le categorie nelle quali avevano trionfato. Il conduttore sarà il comico, scrittore, produttore, conduttore di talk show e vincitore di Emmy Conan O’Brien. Approfondimento Oscar 2025, gli attori e i registi alla prima nomination. FOTO