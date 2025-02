The Last of Us, la seconda stagione dal 14 aprile su Sky

Dopo un primo ciclo di episodi da record, la nuova stagione della serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award®, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

Dopo un primo ciclo di episodi da record, la nuova stagione della serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® The Last of Us, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.