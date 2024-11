Hello World, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo album

"Hello World è il nome del nostro nuovo viaggio", ha scritto il gruppo su Instagram, annunciando l'arrivo del nuovo disco prima del tour negli stadi che - nel corso del 2025 - li porterà in giro per la penisola

Venerdì 6 dicembre uscirà per Epic/Sony Music Italy Hello World, il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari. Un album che, annunciato a sopresa, anticipa di qualche mese il tour 2025 negli stadi.

Hello World, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari

Hello World arriva a due anni di distanza dall’ultimo album, Fake News, consacrato da un incredibile tour negli stadi e nei palazzetti. A precederlo è stato il singolo Romantico ma muori, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro.



Hello World ha dentro di sé tutto: “hello” (ciao) l’azione e “world” (mondo) la platea. Con Hello World, si legge nel comunicato, ci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente.

"Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far dire a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire ciao al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta, ha poi spiegato il gruppo su Instagram. Dove, oltre al disco, ha annunciato anche il nuovo tour.