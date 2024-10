Pinguini Tattici Nucleari, un bacio da una finestra ispira Zanotti

Le immagini della vita quotidiana, da sempre, hanno la capacità di ispirare gli artisti. Così, Riccardo Zanotti, frontman e cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, si è lasciato trasportare da una dolce visione. Mentre era nel cortile de suo studio, il musicista ha guardato fuori dalla finestra per vedere, da quella del palazzo di fronte, una coppia teneramente abbracciata in un romantico ballo sotto la luce calda di un lampadario. Un momento così delicato e toccante che non ha potuto fare a meno di immortalarlo e condividerlo coi suoi fan.